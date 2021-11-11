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ДТП с подростками в Харькове: стало известно состояние пострадавших

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Харьков, Четверг 11 ноября 2021 20:32
ДТП с подростками в Харькове: стало известно состояние пострадавших Фото: стало известно состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Медики оценивают состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове на проспекте Науки, как средней тяжести. У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.

По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.

Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Харькове внедорожник Toyota наехал на двух подростков. Водитель не остановился и проехал еще несколько метров, правоохранители подозревают, что он мог быть под наркотиками.

Отметим, на месте оформления ДТП с подростками в Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского.

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