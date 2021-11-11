ДТП с подростками в Харькове: стало известно состояние пострадавших
Медики оценивают состояние подростков, пострадавших при ДТП в Харькове на проспекте Науки, как средней тяжести. У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечается, что оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.
По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.
Напомним, сегодня на пешеходном переходе в Харькове внедорожник Toyota наехал на двух подростков. Водитель не остановился и проехал еще несколько метров, правоохранители подозревают, что он мог быть под наркотиками.
Отметим, на месте оформления ДТП с подростками в Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского.