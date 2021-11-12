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ДТП с подростками в Харькове: прокуратура обжалует меру пресечения водителю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"В связи с несоразмерностью назначенного залога с совершенным уголовным правонарушением, прокуратура будет оспаривать указанное постановление в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там напомнили, что сегодня, 12 ноября, Киевский районный суд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 304 500 гривен.

Напомним, вечером 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Отметим, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

Как сообщало РБК-Украина, водителю сообщили подозрение по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

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ДТПХарьков