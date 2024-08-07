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ДТП на Подолі у Києві: трамвай був без водія

Фото: ДТП з трамваєм на подолі у Києві 6 серпня (t.me/kyivpatrol)
Автор: Тетяна Степанова

КП "Київпастранс" завершило службове розслідування причин ДТП з трамваєм на Подолі у Києві. Встановлено, що причиною аварії стали необережні дії водія, який під час зупинки на перемикачі припустився кількох грубих порушень правил експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київпастранс".

"Внаслідок необережних дій водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у "Київпастранс", на час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи. Також оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

У підприємстві наголосили, що за результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор.

Також зазначається, що в усіх депо "Київпастранс" із водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, провели й позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, у Києві на вулиці Глибочицькій некерований трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин. Рейковий транспортний засіб, у якому не було водія, зупинився тільки тоді, коли врізався в інший трамвай.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.

Як зазначили раніше у КП "Київпастранс", трамвай був у справному стані та перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд. Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме - некоректні дії водія.

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КиївДТП