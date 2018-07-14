ДТП в Перечине: виновника отстранили от должности главы местной РГА

Виновник ДТП в Перечине задержан и содержится в изоляторе

Подозреваемый в смертельном ДТП в Перечине (Закарпатская область) глава местной районной государственной администрации (РГА) Виктор Олефир отстранен от должности и написал заявление об увольнении. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Председатель РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сообщил Москаль.

Также сообщается, что Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП. В результате инцидента погибла одна женщина, еще одна находится в реанимации. Позже стало известно, что за час до смертельного ДТП в селе Ворочово Олефир на внедорожнике Jeep Cherokee столкнулся с ВАЗ-2109, однако полиция его отпустила.