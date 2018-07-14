ДТП в Перечине: суд перенес избрание меры пресечения главе местной РГА

Заседание перенесено на понедельник, 16 июля

Ужгородский горрайонный суд перенес избрание меры пресечения главе Перечинской районной государственной администрации Виктору Олефиру, который совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, на понедельник, 16 июля. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В частности, по словам собственного корреспондента канала, заседание перенесли по просьбе защитника чиновника.

"Судебное заседание состоится в понедельник, в 9 утра. По крайней мере такое время определено на эту минуту. Причина переноса одна - это просьба защитников председателя Перечинской РГА. Адвокат просил суд перенести заседание из-за того, что он так и не успел детально и тщательно ни пообщаться со своим подзащитным, ни собственно вникнуть в суть дела. Он был назначен сегодня, в 11 утра. Все это время его подзащитный находится в СИЗО. Кроме того, у него забирали материалы для исследования, а именно кровь. И за всеми этими процедурам адвокат так и не успел пообщаться со своим клиентом ", - сообщила корреспондент телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что Олефиру объявили о подозрении в совершении аварии, в результате которой погибла одна женщина и еще одна находится в реанимации. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.