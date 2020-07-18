ДТП в Одесской области с 6 погибшими: движение транспорта на трассе осложнено

В субботу, 18 июля, из-за дорожно-транспортного происшествия в Измаильском районе Одесской области осложнено движение автомобилей. Водителей просят выбрать другой маршрут.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, движение авто осложнено на трассе Одесса-Рени.

"В связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Просим водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня утром. В результате аварии погибли 6 человек, еще 3 пострадали. В числе пострадавших есть ребенок 2018 года рождения.

Обстоятельства аварии еще выясняются.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве внутренних дел рассказали, что за годы независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи человек, а пострадавших в авариях оказалось более миллиона.