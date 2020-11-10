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ДТП в Одессе произошло из-за другого автомобиля, - полиция

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители установили обстоятельства сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия в Одессе. Автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта из-за другого автомобиля.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным полиции, водителю Toyota пришлось избегать столкновения с автомобилем BMW, который перед ДТП совершал маневр - разворот налево.

Водителем автомобиля BMW оказался 50-летний житель Хмельницкой области. Его разыскали в городе Умань Черкасской области.

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Сейчас с обоими водителями проводятся процессуальные действия.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта. На момент аварии на остановке находились люди.

Позже в полиции рассказали о пострадавших в результате ДТП в Одессе. Среди потерпевших двое несовершеннолетних и две женщины.

Добавим, недавно в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате пострадали 5 человек.

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