ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ДТП в Одессе: в полиции рассказали подробности

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Небесной Сотни в Одессе пострадали двое несовершеннолетних. Водитель не имеет явных признаков наркотического или алкогольного опьянения.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно, водитель Toyota въехал в остановку общественного транспорта из-за того, что не справился с управлением. В результате ДТП пострадали 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина.

Водитель проходит медицинский осмотр. Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате аварии пострадали 4 человека, их госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате пострадали 5 человек.

Кроме того, на днях в Харькове автомобиль выехал на островок безопасности и сбил пешеходов. Среди пострадавших ребенок.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПОдесса