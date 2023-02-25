ДТП можна оформити за допомогою європротоколу: у яких випадках

Ним ви можете скористатись у разі, якщо:

у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;

наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;

обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.



Європротокол можна заповнити:

в паперовому вигляді на спеціальному бланку;

в електронній формі, з використанням системи "Електронний Європротокол".

Як повідомлялось, у травні 2022 року було збільшено ліміт страхової виплати за європротоколом та з 1 липня 2022 року він становить 80 тисяч гривень на потерпілого (раніше він становив 50 тисяч гривень).

Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".