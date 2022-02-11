ДТП с машиной Ярославского: взявший вину водитель скрывается от следствия

Подозреваемый по делу о смертельном ДТП с автомобилем харьковского бизнесмена Александра Ярославского скрывается от органов следствия. Вчера в полицию обратился мужчина, который представился водителем автомобиля и взял вину на себя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, сегодня подозреваемый не явился в суд, который должен был избрать ему меру пресечения.

"(Он - ред.) скрывается от следствия", - отметил Чубенко.

Что известно о ДТП под Харьковом

В среду около 23:00 автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. Тело обнаружили проезжавшие мимо водители, после чего вызвали полицию. На месте ДТП обнаружили номера автомобиля, принадлежащего фирме бизнесмена Ярославского.

Утром в полицию пришел мужчина с адвокатом, заявил, что работает на Ярославского и что это он сбил того мужчину, но самого момента удара не видел, поэтому думал, что столкновение было с животным.

Вечером четверга министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело о ДТП пытались сфальсифицировать, а виновник в момент аварии вообще находился в другом месте. Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, а генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала расследование в отношении полицейских и прокуроров.

Сам Ярославский сейчас находится в Лондоне, куда вылетел незадолго после ДТП. Правоохранители планируют его допросить после возвращения в Украину. Сегодня ночью в доме и гостинице Ярославского прошли обыски.