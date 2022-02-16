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ДТП с машиной Ярославского. Пропавшие вещдоки нашли, начато служебное расследование

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пропавшие вещественные доказательства по делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с машиной харьковского бизнесмена Александра Ярославского нашлись в морге Чугуева (Харьковская область). Начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В полиции уточнили, что вещественные доказательства по делу о ДТП были найдены в служебном помещении Чугуевского морга. Отмечается, что их подбросили. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают образцы ДНК, отпечатки пальцев сотрудников учреждения, которые могут быть причастны к пропаже одежды погибшего. Также изучаются записи камер видеонаблюдения, чтобы установить лиц, которые их подбросили.

По факту пропажи вещественных доказательств в Чугуевском морге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, от руководства Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы потребовали провести служебное расследование этого факта.

Фото: вещдоки по делу о ДТП с машиной Ярославского нашли, начато служебное расследование (hk.npu.gov.ua)

Напомним, о пропаже вещдоков по делу о ДТП с кортежем Ярославского стало известно 15 февраля. Правоохранители заподозрили, что к этому могут быть причастны работники Чугуевского морга.

Отметим, смертельное ДТП произошло поздно вечером 9 февраля на трассе Киев - Харьков - Довжанский, одна из машин из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.

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Александр ЯрославскийМинистерство внутренних дел УкраиныДТП