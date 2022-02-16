ДТП с машиной Ярославского. Пропавшие вещдоки нашли, начато служебное расследование

Пропавшие вещественные доказательства по делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с машиной харьковского бизнесмена Александра Ярославского нашлись в морге Чугуева (Харьковская область). Начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

В полиции уточнили, что вещественные доказательства по делу о ДТП были найдены в служебном помещении Чугуевского морга. Отмечается, что их подбросили. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают образцы ДНК, отпечатки пальцев сотрудников учреждения, которые могут быть причастны к пропаже одежды погибшего. Также изучаются записи камер видеонаблюдения, чтобы установить лиц, которые их подбросили.

По факту пропажи вещественных доказательств в Чугуевском морге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, от руководства Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы потребовали провести служебное расследование этого факта.

Фото: вещдоки по делу о ДТП с машиной Ярославского нашли, начато служебное расследование (hk.npu.gov.ua)