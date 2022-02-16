ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТП с машиной Ярославского. Пропавшие вещдоки нашли, начато служебное расследование

Новина українською →
Харьков, Среда 16 февраля 2022 17:50
ДТП с машиной Ярославского. Пропавшие вещдоки нашли, начато служебное расследование Фото: вещдоки по делу о ДТП с машиной Ярославского нашли, начато служебное расследование (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пропавшие вещественные доказательства по делу о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с машиной харьковского бизнесмена Александра Ярославского нашлись в морге Чугуева (Харьковская область). Начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В полиции уточнили, что вещественные доказательства по делу о ДТП были найдены в служебном помещении Чугуевского морга. Отмечается, что их подбросили. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают образцы ДНК, отпечатки пальцев сотрудников учреждения, которые могут быть причастны к пропаже одежды погибшего. Также изучаются записи камер видеонаблюдения, чтобы установить лиц, которые их подбросили.

По факту пропажи вещественных доказательств в Чугуевском морге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, от руководства Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы потребовали провести служебное расследование этого факта.

Фото: вещдоки по делу о ДТП с машиной Ярославского нашли, начато служебное расследование (hk.npu.gov.ua)

Напомним, о пропаже вещдоков по делу о ДТП с кортежем Ярославского стало известно 15 февраля. Правоохранители заподозрили, что к этому могут быть причастны работники Чугуевского морга.

Отметим, смертельное ДТП произошло поздно вечером 9 февраля на трассе Киев - Харьков - Довжанский, одна из машин из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ярославский Министерство внутренних дел Украины ДТП
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше