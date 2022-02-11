ДТП с машиной Ярославского: в отношении полицейских и прокуроров проведут расследование

В частности она заявила, что "человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет".

"Генеральная инспекция Офиса генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - сообщила генпрокурор.

Венедиктова берет дело под личный контроль.

"Несмотря на узнаваемость лица, вероятно, причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - заявила она.