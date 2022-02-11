ДТП с машиной Ярославского: в отношении полицейских и прокуроров проведут расследование

В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование в деле о ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского. Процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генерального прокурора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.
В частности она заявила, что "человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров - проще говоря, лжет".
"Генеральная инспекция Офиса генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - сообщила генпрокурор.
Венедиктова берет дело под личный контроль.
"Несмотря на узнаваемость лица, вероятно, причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - заявила она.
Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.
Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.
Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.
Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.