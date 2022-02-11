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ДТП с машиной Ярославского: опубликовано видео после происшествия

Автор: Артур Родивилов

Камеры зафиксировали кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП. В результате происшествия погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное "Украинской правдой".

Камеры "поймали" машину в ночь на 10 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование.

Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.

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