ДТП с машиной Ярославского: опубликовано видео после происшествия

Камеры зафиксировали кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП. В результате происшествия погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное "Украинской правдой" .

Камеры "поймали" машину в ночь на 10 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование.

Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.