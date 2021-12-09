ДТП с маршруткой под Тернополем: стало известно о погибших

"В результате удара госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из буса. У пострадавших травмы различной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - рассказали в полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус был дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский.

По предварительной информации правоохранителей, водители обоих транспортных средств были трезвы, у них были взяты образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Сейчас следователи устанавливают детали ДТП и причины выезда на полосу встречного движения.

Продолжается следствие в соответствии с ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Фото: в результате ДТП с маршруткой в Тернопольской области погибли 2 человека (tp.npu.gov.ua)