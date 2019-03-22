ДТП с маршруткой в ​​Киеве: Кличко инициирует проверку коммунального предприятия

Расследование трагедии в четверг вечером у метро "Дорогожичи" должно быть открытым. Об этом заявляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook

"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - подчеркнул Кличко.

Как известно, в четверг вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро "Дорогожичи" сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.