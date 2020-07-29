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ДТП в Мали: погибли 22 человека

Куликоро, Среда 29 июля 2020 09:24
ДТП в Мали: погибли 22 человека
Фото: ДТП в Мали (topnaija.ng)
Автор: Андрей Козловский

Причиной аварии стала чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения

Вчера на юге африканской страны Мали столкнулись микроавтобус и самосвал, в результате чего по меньшей мере 22 человека погибли и еще 21 пострадал. Всех травмированных доставили в больницу столицы страны Бамако.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как сообщается, лобовое столкновение транспортных средств произошло в области Куликоро на национальной автомагистрали, связывающей город Кангаба и поселок Банкумана. В местном министерстве транспорта заявили, что причиной ДТП стала чрезмерная скорость и несоблюдение правил дорожного движения.

Напомним, на юге Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли по меньшей мере пятеро военнослужащих.

Кроме того, на прошлой неделе в центральной Словакии перевернулся автобус, в котором находились 32 пассажира, в том числе 29 детей.

Также РБК-Украина сообщало, что в китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро, в результате чего 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы.

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