ДТП под Львовом: полиция задержала водителя автобуса

Фото: ДТП под Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

В результате аварии погибли 4 человека

Правоохранители задержали водителя автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем во Львовской области, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным полиции, 43-летний водитель автобуса Neoplan международного рейса Днепр-Згожелец (Польша) не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo, за рулем которого находился 23-летний житель Волынской области. В результате столкновения водитель и 3 пассажира Volvo погибли на месте.

"Водитель Neoplana задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что водителю автобуса грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет без права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли четыре человека.

Ранее РБК-Украина писало, что возле Киева на Одесской трассе в районе Чабанов фура DAF протаранила шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, среди них ребенок.