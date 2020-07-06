В ДТП под Львовом погиб человек и еще трое пострадали

Сегодня ночью водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на окружной дороге Львова в селе Зимна Вода Пустомытовского района. В результате чего один человек погиб, и еще трое человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, около 3:50 на автодороге "Западный обход города Львова" 26-летний водитель Audi не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал на кольцо, въехал в электроопору, а затем столкнулся с деревом и забором.

В результате аварии, водитель Audi и двое его пассажирок в возрасте 17 и 25 лет с травмами были доставлены в больницу. Однако еще один пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия.

Фото: авария в Львовской области facebook.com/MVS.LVIV)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Запорожской области на автодороге "Акимовка - Кирилловка" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек.

Кроме того, 3 июля во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.