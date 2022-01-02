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ДТП в Луцке с несовершеннолетним: одна из пострадавших умерла в реанимации

Автор: Сергей Пышкин

В Луцке, 12 декабря, произошло резонансное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Одна из пострадавших скончалась в реанимации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские Новости".

По словам заведующего реанимационного отделения Волынской областной клинической больницы Павла Гащишина, 39-летняя Елена, которую 12 декабря сбил несовершеннолетний водитель, умерла сегодня около 7 часов утра.

У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

Подробности ДТП 12 декабря:

Убегая от патрульных и игнорируя их требования, несовершеннолетний водитель Renault Megane промчался на "красный" свет и сбил людей, которые в тот момент переходили дорогу на пешеходном переходе.

После столкновения, водитель и еще двое пассажиров пытались скрыться с места событий, однако их задержали полицейские и очевидцы аварии.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек. 39-летняя женщина и ее 5-летний сын были госпитализированы в областную больницу.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ДТП, которое произошло 12 декабря в Луцке.

Согласно решению городского районного суда Волынской области - несовершеннолетный водитель был отправлен под домашний арест.

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ДТПЛуцк