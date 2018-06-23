ДТП в Кривом Роге: полиция открыла уголовное производство

ДТП в Кривом Роге произошло сегодня утром

По факту ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область), которое произошло сегодня утром, 23 июня 2018 года, полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"27-летний водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, которые шли по проезжей части ул. Светлогорской, г. Кривой Рог", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в Кривом Роге две женщины погибли, водитель авто получил незначительные травмы.

"По данному факту следователями начато досудебное расследование по признакам ч.3 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин.