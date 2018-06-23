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ДТП в Кривом Роге: полиция открыла уголовное производство

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 11:14
Фото: ДТП в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)

ДТП в Кривом Роге произошло сегодня утром

По факту ДТП в Кривом Роге (Днепропетровская область), которое произошло сегодня утром, 23 июня 2018 года, полиция открыла уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"27-летний водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, которые шли по проезжей части ул. Светлогорской, г. Кривой Рог", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в Кривом Роге две женщины погибли, водитель авто получил незначительные травмы.

"По данному факту следователями начато досудебное расследование по признакам ч.3 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Кривом Роге (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге пьяный водитель насмерть сбил двух женщин.

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Теги публикации: ДТП, Кривой Рог, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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