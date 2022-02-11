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ДТП с кортежем Ярославского: полиция провела обыски в гостинице и доме бизнесмена

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители провели серию обысков в рамках расследования смертельного ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского. Они, в частности, проводились в доме и гостинице бизнесмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Кроме этого, полиция провела обыски и у мужчины (водителя Ярославского), который пришел с повинной.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

Как пояснили правоохранители, целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждения использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Указано, что следователи открыли уголовные производства по двум статьям УК.

Фото: в доме и гостинице Ярославского провели обыски (t.me/police_kh_region)

Что произошло

Напомним, 9 февраля сообщалось о том, что трассе Киев-Харьков-Довжанский машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.

После чего стало известно, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос.

Позже министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. В отношении полицейских и прокуроров проведут расследование.

Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину, а в СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, где зафиксировали кортеж Ярославского после ДТП.

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Александр ЯрославскийДТП