ДТП с кортежем Ярославского: полиция провела обыски в гостинице и доме бизнесмена

Кроме этого, полиция провела обыски и у мужчины (водителя Ярославского), который пришел с повинной.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

Как пояснили правоохранители, целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждения использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Указано, что следователи открыли уголовные производства по двум статьям УК.

Фото: в доме и гостинице Ярославского провели обыски (t.me/police_kh_region)

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