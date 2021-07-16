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В ДТП под Киевом пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером в пятницу, 16 июля в районе Белой Церкви Киевской области произошла авария. В результате ДТП пострадали четыре человека. Среди них двое детей - 9-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП пострадал он сам, его жена, 9-летняя дочь и 5-летний сын.

Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У женщины диагностировали перелом ребер, у детей - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. О состоянии главы семейства не сообщается.

Исследование не выявило признаки алкогольного или наркотического опьянения у водителя.

На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства и причины аварии. После этого будет вынесено процессуальное решение по происшествию.

Фото: в ДТП под Киевом пострадали двое взрослых и два ребенка (facebook.com/pol.kyivregion)

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ДТПпострадавшие