В ДТП под Киевом пострадали четыре человека, в том числе двое детей

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП пострадал он сам, его жена, 9-летняя дочь и 5-летний сын.

Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У женщины диагностировали перелом ребер, у детей - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. О состоянии главы семейства не сообщается.

Исследование не выявило признаки алкогольного или наркотического опьянения у водителя.

На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства и причины аварии. После этого будет вынесено процессуальное решение по происшествию.

Фото: в ДТП под Киевом пострадали двое взрослых и два ребенка (facebook.com/pol.kyivregion)