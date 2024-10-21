ДТП у Києві з маршруткою: стало відомо про першу жертву

ДТП у Києві

Вранці в Солом'янському районі Києва сталася аварія за участю вантажівки "Газель" і маршрутного таксі. Вантажний автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршруткою, в якій перебували пасажири.

За інформацією КМДА, кількість постраждалих унаслідок аварії становить дев'ять осіб, семеро з яких були госпіталізовані. Рятувальники також звільнили жінку, затиснуту на пасажирському сидінні маршрутки, та водія вантажівки.

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