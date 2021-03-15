ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ДТП в Киеве: у задержанного алкоголя в крови в 10 раз выше нормы

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 11:31
ДТП в Киеве: у задержанного алкоголя в крови в 10 раз выше нормы Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Задержанному за смертельное ДТП в Киеве на Троещине сделали анализ на содержание алкоголя в крови и выявили превышение нормы в 10 раз. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом на брифинге рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня ночью в Киеве произошло убийство на дороге. Человек с превышением более чем в 10 раз алкоголя в крови убил двух людей", - отметил он.

По словам Геращенко, жертвы ДТП погибли мгновенно.

"Из-за того, что какой-то подонок решил, что может пьяным сесть за руль... Водитель задержан, полиция и прокуратура будут просить изолировать его от общества на время следствия. И будем требовать максимально возможного наказания. По сегодняшнему закону, это 10 лет. По новому закону, который вступит в силу в эту среду, он получил бы уже 12 лет", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова водитель внедорожника врезался в другой автомобиль, который стоял на перекрестке. В результате на месте погибли два человека. По неподтвержденным данным, виновник ДТП является бывшим сотрудником полиции.

До этого в ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев ДТП Антон Геращенко
NEWS
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина: что изменилось
DAILY
Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств
Светлана Шереметьева-Турчинзаместитель генерального директора Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств