ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ДТП в Каменце-Подольском: число пострадавших возросло, открыли дело

Каменец-Подольский, Суббота 25 июля 2020 15:50
ДТП в Каменце-Подольском: число пострадавших возросло, открыли дело
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Водитель Honda Accord не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем "скорой"

Сегодня стало известно о 9 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Каменце-Подольском с участием кареты "скорой" и легкового авто. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 30-летний водитель Honda Accord не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer, который двигался по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП в общем травмировались 9 человек: водитель легкового Honda Accord и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, 75-летняя больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

Напомним, в результате сегодняшней аварии в селе Семиполки, что под Киевом, пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса, еще один человек погиб.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Харькове столкнулись 5 автомобилей, в результате чего пострадали люди.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь