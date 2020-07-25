ДТП в Каменце-Подольском: число пострадавших возросло, открыли дело

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Водитель Honda Accord не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем "скорой"

Сегодня стало известно о 9 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Каменце-Подольском с участием кареты "скорой" и легкового авто. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 30-летний водитель Honda Accord не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем экстренной медицинской помощи Peugeot Boxer, который двигался по главной дороге с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП в общем травмировались 9 человек: водитель легкового Honda Accord и трое его пассажиров, а также водитель "скорой", 63-летний врач, 33-летняя медсестра, 75-летняя больная и 46-летняя женщина, которая ее сопровождала.

Напомним, в результате сегодняшней аварии в селе Семиполки, что под Киевом, пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса, еще один человек погиб.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Харькове столкнулись 5 автомобилей, в результате чего пострадали люди.