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ДТП із Трухіним. Суд обрав запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"

Фото: народний депутат Олександр Трухін (facebook.com/aleksandrtrukhin)
Автор: Марія Кучерявець

​​ВАКС обрав запобіжний захід нардепу від фракції "Слуги народу" Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських (за "150 тисяч"). Суд призначив йому заставу в розмірі 49 620 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованоїї антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,620 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Також Трухіна зобов'язали:

  • прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України, а також іншими посадовими особами та свідками у справі.

Строк дії обов’язків - до 20 листопада 2022 року включно.

Що відомо про справу

Зазначимо, що до цього зовсім нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру Олександру Трухіну у справі ДТП, яка ще сталася рік тому на Бориспільській трасі.

Так, у серпні 2021 нардеп став учасником аварії, в результаті якої постраждало 6 осіб. На місці ДТП він пропонував поліцейським хабар у розмірі "150 тисяч", але не уточнив чого саме.

Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили справу, а самого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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