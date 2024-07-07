ДТП із 14 загиблими у Рівненському районі: названо основні версії

"На даний час розглядаються декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перша - це пошкодження колеса вантажного автомобіля, внаслідок чого водій виїхав на зустрічну смугу, в наслідок чого трапилось зіткнення з маршрутним автобусом", - розповів він.

Крім того, за словаами прокурора, розглядаються ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб’єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів, неуважність водія та порушення ним ПДР і також обставини переборної сили.

"Задля перевірки цих версій на даний час вже проведено огляд місця події з залученням фахівців та експертів. Призначено 18 експертиз, в тому числі автотехнічні та судово-медичні. В рамках проведення судово-медичних експертиз буде розглядатись і питання щодо наявності алкоголю у крові водіїв. На даний час допитано свідків ДТП та очевидців. Слідство триває", - зазначив Рудницький.

Інші подробиці аварії

Усі 14 загиблих - це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Як розповіли в Нацполіції, наймолодшій жертві ДТП - хлопчикові, 4 липня виповнилось шість. Серед загиблих - його батьки.

"Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся - жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не має", - додали правоохоронці.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, це як на автобус їде вантажівка.