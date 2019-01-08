ДТП в Харькове: суд отказался признать несоответствующими результаты автотехнической экспертизы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Суд отклонил ходатайство прокуроров и адвокатов Зайцевой

Суд отклонил ходатайство прокуроров и адвокатов Елены Зайцевой о признании ненадлежащими выводов экспертизы, которая установила скорость движения автомобиля Зайцевой - одного из подозреваемых в совершении ДТП на улице Сумской в Харькове 18 октября 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA: Харьков.

Как отмечается, по выводам специалистов, средняя скорость автомобиля Лексус, которым управляла Зайцева, составляла 106,7 км/час. Второй подозреваемый в совершении ДТП Геннадий Дронов начал движение на желто-красный сигнал светофора.

"Елена Зайцева имела возможность избежать столкновения, если бы не превысил скорость. Имел возможность избежать столкновения и Геннадий Дронов, если бы начал движение на разрешенный сигнал светофора", - говорится в результате экспертизы.

Адвокаты Зайцевой подали письменное возражение против этой экспертизы и попросили признать доказательство недопустимым. Защитники утверждали, что экспертиза была назначена с нарушениями порядка проведения екпертиз.

Прокуроры также попросили признать эту экспертизу, как ненадлежащее доказательство, заявив, что эксперты не имеют должной квалификации и неизвестно, какие именно материалы дела предоставлялись специалистам.

Суд отклонил ходатайство прокуроров о признании выводов этой экспертизы ненадлежащими.

Напомним, Киевский районный суд Харькова сегодня, 19 декабря, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога виновникам ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадия Дронову до 16 февраля 2019 года.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пятеро получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых. Судебное разбирательство продолжается.