ДТП в Харькове: прокуратура расследует, как 16-летний оказался за рулем

По факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Новое уголовное производство полиция возбудила по просьбе прокуратуры по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) УК Украины.
В рамках расследования этого дела правоохранители планируют выяснить обстоятельства попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю Infiniti.
Отметим, прокуратура будет просить суд арестовать несовершеннолетнего, совершившего смертельную аварию.