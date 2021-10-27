ДТП в Харькове: прокуратура расследует, как 16-летний оказался за рулем

По факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области .

Новое уголовное производство полиция возбудила по просьбе прокуратуры по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации) УК Украины.

В рамках расследования этого дела правоохранители планируют выяснить обстоятельства попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.