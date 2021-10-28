ДТП в Харькове: появились новые подробности смертельной аварии

"Сторона защиты заявляет, что это не он находился за рулем. Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию", - рассказал Чубенко.

Представитель прокуратуры отметил, что скорость, с которой двигался обвиняемый пока не установлена экспертизой.

"Только экспертиза может указать точную цифру. Это примерно около 180 км/ч", - под

По словам пресс-секретаря прокуратуры, подозреваемый во время пребывания в больнице заявлял о том, что якобы машина была похищена, а во время его задержания он представлялся другой фамилией.

"Есть риски того, что подозреваемый может прятать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице", - предположил Чубенко.

На вопрос признает ли 16-летний подросток свою вину, спикер ответил, что подозреваемый отказывается от показаний.

"На момент допроса он отказывался давать показания, ссылаясь на статью 163 КУ" , - добавил Чубенко.