ДТП в Харькове: 16-летний фигурант признан вменяемым

Экспертиза признала 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове вменяемым. Это означает, что Николай Харьковский мог и может осознавать свои действия и управлять ими.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, произошедшего 26 октября 2021 года, является вменяемым", - отметил он.

По его словам, это означает, что у Харьковского во время ДТП и на сегодня нет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.

"В соответствии с психическим состоянием подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", - добавил Чубенко.

Он подчеркнул, что инициатором экспертизы являлись следователи. В уголовном деле назначено около 15 экспертиз, уже есть результаты двух: психиатрической и генетической.