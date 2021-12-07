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ДТП в Харькове: 16-летний фигурант признан вменяемым

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Харьков, Вторник 07 декабря 2021 15:52
ДТП в Харькове: 16-летний фигурант признан вменяемым Фото: подозреваемый в смертельном ДТП Николай Харьковской (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Экспертиза признала 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове вменяемым. Это означает, что Николай Харьковский мог и может осознавать свои действия и управлять ими.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской, произошедшего 26 октября 2021 года, является вменяемым", - отметил он.

По его словам, это означает, что у Харьковского во время ДТП и на сегодня нет расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.

"В соответствии с психическим состоянием подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", - добавил Чубенко.

Он подчеркнул, что инициатором экспертизы являлись следователи. В уголовном деле назначено около 15 экспертиз, уже есть результаты двух: психиатрической и генетической.

Напомним, смертельное ДТП произошло в конце октября, 16-летний подросток на автомобиле Infiniti врезался в Chevrolet на перекрестке, в результате чего водитель последнего погиб на месте.

На одном из допросов Харьковский признался, что именно он был за рулем автомобиля Infiniti.

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