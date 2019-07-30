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В ДТП с автобусами в Гонконге пострадали почти 80 человек

Новости » Происшествия    30.07.2019 - 10:55
В ДТП с автобусами в Гонконге пострадали почти 80 человек
Иллюстративное фото (с открытых источников)

По меньшей мере 77 человек получили ранения, когда два двухэтажных автобуса столкнулись

В результате аварии двух двухэтажных автобусов в Гонконге пострадали по меньшей мере 77 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа

Отметим, что о состоянит пастрадавших неизвестно, но большинство раненых были доставлены в местные больницы.

"По меньшей мере 77 человек получили ранения во вторник, когда два двухэтажных автобуса столкнулись на выезде из тоннеля Тай Лам в Гонконге", - говорится в сообщении. 

Напомним, сегодня в Гонконге сотни демонстрантов заблокировали железнодорожное сообщение во время раннего утреннего часа пик, что вызвало хаос в графике движения пригородных поездов. Протест связан с законопроектом об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Мелкие митинги превратились в более широкую реакцию против правительства города. 

Как сообщало РБК-Украина, 27 июля 2019 в Гонконге возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг, хотя ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. 

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