В ДТП с эвакуатором на Закарпатье погибли полицейский и пограничник

Автомобилем управлял сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Его пассажирами были военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Все погибшие жители города Чоп.

Многочисленные травмы получил и 44-летний водитель эвакуатора. Его госпитализировали в районную больницу. Предварительно медики диагностировали у него внутри-черепную травму и перелом черепа.

В МВД впоследствии назвали имя погибшего полицейского.

"Сегодня в дорожно-транспортном происшествии погиб патрульный управления патрульной полиции в Закарпатской области лейтенант полиции Игорь Марчишак. В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год", - говорится в сообщении.