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В ДТП в Эстонии погиб украинец

Новости » Происшествия     21.06.2020 - 14:59
В ДТП в Эстонии погиб украинец
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Он не был пристегнут ремнем безопасности

В воскресенье утром, 21 июня, в Эстонии погиб украинец в результате дорожно-транспортного происшествия. По словам властей, он не был пристегнут и превысил допустимую скорость движения.

Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Отмечается, что авария произошла на 9-м километре дороги из Таллина в Лаагру. Mercedes-Benz вылетел с дороги, врезался в конструкции моста и перевернулся, в результате чего погиб водитель, который находился в салоне сам. Погибшим оказался 43-летний гражданин Украины.

"Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем - в опору строящегося моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на металлические конструкции, установленные для строительства", - прокомментировал руководитель Пыхьяльской префектуры Раава Ярва.

По его словам, характер повреждений указывает на то, что водитель превысил установленный лимит скорости - 50 км / ч. Следов торможения на месте происшествия не видно. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Напомним, ранее в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате которого 3 человека погибли и 4 пострадали.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ДТПЭстония
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