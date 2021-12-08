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ДТП под Черниговом: полиция задержала водителя грузовика

Автор: Илона Свиридова

Полиция задержала водителя грузовика, причастного к вчерашней смертельной аварии под Черниговом. По данным следствия, он мог стать виновником ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Черниговской области.

Сообщается, что задержан водитель грузовика, причастный к ДТП, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались. По предварительным данным, рейсовый автобус "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра.

"Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

В результате 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один скончался в карете скорой помощи и еще один - в больнице. В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек.

Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его задержали, он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Напомним, вероятными причинами этого ДТП являются неблагоприятные погодные условия, скользкая дорога и плохое техническое состояние автобуса.

Подробнее о смертельной аварии читайте в онлайне РБК-Украина.

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ДТПЧерниговская область