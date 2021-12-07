UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из-за ДТП под Черниговом ограничено движение: схема объезда

Автор: Анастасия Рокитна

В Черниговской области произошло смертельное ДТП с 11 погибшими. На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Транспортные средства перегородили проезжую часть, поэтому движение ограничено.

"На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов временное ограничение движения", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

"Дорогой Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 к пгт. Березна. В пгт. Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мени", - говорится в сообщении.

На момент аварии покрытие автомобильной дороги было мокрое. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП.

В результате ДТП под Черниговом погибли минимум 11 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧернигов