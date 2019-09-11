ДТП в Чернигове: пострадавший в аварии с участием депутата умер

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чернигове с участием депутата погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области.

По данным полиции депутат Черниговского городского совета на автомобиле сбил пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения различной степени тяжести, был госпитализирован в больницу, где впоследствии умер.

По данным UA Чернигов, за рулем авто был депутат от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. Издание отмечает, что на фото с места аварии видно, что пешехода сбила синяя Mazda 626. Эта же машина указана в электронной декларации Ковтуна.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Запорожской области пострадали дети. Пострадавшую 2008 года рождения госпитализировали в больницу, вторую девочку отпустили после оказания медицинской помощи.

До этого в Марьинке Донецкой области в результате аварии сгорел автомобиль, погибли два человека.