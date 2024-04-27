ДТП у Броварах за участі голови РДА: у якому стані постраждалі

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах під Києвом сталася ДТП за участі голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка.

Як відомо, Майбоженко був у стані алкогольного сп'яніння та збив людей на пішохідному переході. Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.

Внаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки.

Місцева влада вже заявила, що Майбоженка звільнять з посади. Що відомо про скандального чиновника - у матеріалі РБК-Україна.

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