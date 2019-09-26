ДТП в Броварах: руководство полиции охраны Киевской области отстранили

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броварах, с участием сотрудника управления полиции охраны, начато расследование. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщил руководитель Нацполиции, весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

"Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от исполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области. Тогда в полиции заявляли об отстранении начальника Государственной охранной службы Киевской области.

Также РБК-Украина писало, что ночью 26 сентября в Киеве произошло ДТП с участием грузовика. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на улице Братиславская. После столкновения водителя зажало в салоне транспортного средства, его доставали спасатели.