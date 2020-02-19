ДТП в Броварах: полицейского взяли под стражу

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Броварах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что полицейского взяли под стражу без определения размера залога.

"По принципиальной позиции прокуратуры области Голосеевский районный суд города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителю грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двоих людей. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия.

Позже стало известно, что виновником аварии оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения полиции в Киевской области. 17 февраля начальник полиции Киевской области Андрей Небытов подписал приказ о его увольнении.