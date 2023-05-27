ДТП на блокпосту в Києві: стало відомо, коли судді оберуть запобіжний захід

"Я припускаю, що до завершення сьогоднішнього дня буде обрано запобіжний захід", - наголосила речниця ДБР.

Вона зауважила, що запобіжний захід обиратимуть в Печерському райсуді Києві.

Також Сап'ян розповіла про стан експертизи аналізів, відібраних у судді після аварії. Наразі слідство чекає на результати аналізів.

"Наскільки я знаю, лабораторії потрібно 5-7 днів", - додала вона.

Прокуратура подала клопотання в суд

Київська міська прокуратура повідомила, що внесла до Печерського райсуду клопотання про обрання запобіжного заходу судді Тандиру.

Прокуратура просить суд відправити підозрюваного суддю під варту без можливості внесення застави.

Речник столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook уточнила, що засідання заплановане на 20:00.

Смертельна ДТП в Києві

В п'ятницю, 26 травня, у Києві на одному з блокпостів сталася ДТП. Як стало відомо, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив насмерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

За даними правоохоронців, перебуваючи на місці аварії, Тандир мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак відмовлявся здавати аналіз на вміст заборонених речовин чи алкоголю. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Сьогодні Вища рада правосуддя дала згоду на тримання судді під вартою.

Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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