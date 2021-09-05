UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТП с автобусом в Египте: украинцев среди жертв нет

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в дорожно-транспортной аварии в Египте. Там автобус, следовавший из курортного Шарм-эш-Шейха, перевернулся по дороге в Каир.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", - сообщил представитель министерства.

Напомним, 4 сентября в Египте перевернулся автобус, который ехал из Шарм-эш-Шейха в Каир. В результате аварии 12 человек погибли и более 30 пострадали. Среди жертв и погибших есть дети. Причины аварии пока не называют.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЕгипетМИД Украины