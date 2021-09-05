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ДТП с автобусом в Египте: украинцев среди жертв нет

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Египет, Воскресенье 05 сентября 2021 10:20
ДТП с автобусом в Египте: украинцев среди жертв нет Фото: пострадали ли украинцы в ДТП в Египте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в дорожно-транспортной аварии в Египте. Там автобус, следовавший из курортного Шарм-эш-Шейха, перевернулся по дороге в Каир.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", - сообщил представитель министерства.

Напомним, 4 сентября в Египте перевернулся автобус, который ехал из Шарм-эш-Шейха в Каир. В результате аварии 12 человек погибли и более 30 пострадали. Среди жертв и погибших есть дети. Причины аварии пока не называют.

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