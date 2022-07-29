ДТЭК считает приоритетным развитие "зеленой" энергетики в рамках послевоенного восстановления

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, необходимо не только восстанавливать поврежденную русскими инфраструктуру, но и на создании новых генерирующих мощностей, в том числе из возобновляемых источников энергии.

"У нас есть очень хорошие условия для строительства многих возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что в Украине большая скорость ветра, хорошая солнечная погода и "гораздо менее бюрократический" этап развития отрасли по сравнению с другими регионами Европы.

Напомним, Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.