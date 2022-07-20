ДТЭК предоставил медикам и военным бесплатную электроэнергию на 178 млн гривен

"Поддержка Украины является приоритетом компании ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Мы продолжаем делать свой вклад в победу над оккупантами и в дальнейшем будем помогать нашим врачам и защитникам, чтобы как можно быстрее освободить страну от захватчиков", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Всего электроэнергию от ДТЭК получает более 100 медицинских и военных учреждений. В частности бесплатной электроэнергией была обеспечена Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №8 и другие.

За пять месяцев, с февраля 2022 г., общее потребление предприятий критической инфраструктуры составило 31,57 млн кВт∙ч.

Напомним, с начала полномасштабной войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.