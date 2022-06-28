ДТЭК передал прифронтовым общинам Донецкой области фонари и энергетическое оборудование

"ДТЭК Энерго доставила прифронтовым районам Донбасса очередную партию гуманитарной помощи от Schneider Electric", - сообщили в компании.

Для нужд жителей Донецкой области было передано современное оборудование для восстановления электроснабжения в домах, а также прожекторы, мобильные фонари (налобные и карманные), удлинители и изоляционные ленты.

Кроме того, сообществам также были переданы автономные фонари на портативных солнечных панелях, которые можно использовать в качестве зарядного устройства для телефона.

Напомним, ДТЭК передал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разведывательный и подводный дроны для разминирования территорий Черниговской области.

Также с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ДТЭК направил на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь почти 500 млн гривен.