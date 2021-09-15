ДТЭК ожидает вторую партию угля из Казахстана

"Первая партия угля из Казахстана уже в Украине. Как и обещали, поставка, объемом 5 тыс. тонн поступила в Украину в конце прошлой недели. Вторая партия с казахским углем с аналогичным объемом уже в пути, ее прибытие ожидается уже на этой неделе", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что ожидают еще несколько партий угля из Казахстана до конца сентября.

"Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы, особенно в преддверии отопительного сезона, ДТЭК Энерго первым среди компаний начал его заблаговременный импорт из Польши, США и Казахстана. Также компания ведет переговоры о дополнительных объемах из Казахстана и новые партии из США", - добавили в компании.

В ДТЭК отметили, что импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является ключевым приоритетом компании, но из-за повышенной нагрузки на ТЭС ДТЭК Энерго в июле, компания вынуждена искать дополнительные источники топлива.

По состоянию на 14 сентября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго выросли до 668 тыс. тонн. Только за август они увеличились на 14% или на 77 тыс. тонн.