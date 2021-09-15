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ДТЭК ожидает вторую партию угля из Казахстана

Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" ожидает прибытия второй партии угля из Казахстана до 20 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Первая партия угля из Казахстана уже в Украине. Как и обещали, поставка, объемом 5 тыс. тонн поступила в Украину в конце прошлой недели. Вторая партия с казахским углем с аналогичным объемом уже в пути, ее прибытие ожидается уже на этой неделе", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что ожидают еще несколько партий угля из Казахстана до конца сентября.

"Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы, особенно в преддверии отопительного сезона, ДТЭК Энерго первым среди компаний начал его заблаговременный импорт из Польши, США и Казахстана. Также компания ведет переговоры о дополнительных объемах из Казахстана и новые партии из США", - добавили в компании.

В ДТЭК отметили, что импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является ключевым приоритетом компании, но из-за повышенной нагрузки на ТЭС ДТЭК Энерго в июле, компания вынуждена искать дополнительные источники топлива.

По состоянию на 14 сентября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго выросли до 668 тыс. тонн. Только за август они увеличились на 14% или на 77 тыс. тонн.

Напомним, в августе ДТЭК Энерго подписал соглашение на поставку 320 тыс. тонн угля из Польши (с угледобывающего предприятия Bogdanka). Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022 года.

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ДТЭК