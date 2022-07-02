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ДТЭК за неделю восстановил электроснабжение для 55 тысяч семей

Фото: ДТЭК за неделю восстановил электроснабжение для 55 тысяч семей (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики за неделю восстановили электроснабжение для 55 тысяч семей в 47 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"За текущую неделю мы вернули свет почти 55 тысячам семей. Это 47 населенных пунктов. Однако ситуация остается стабильно напряженной. Можно сейчас делать восстановление электричества лишь там, где есть относительная тишина. И есть возможность выйти хотя бы на полдня для того, чтобы восстановить", - сказал он.

Сахарук добавил, что на Торецком направлении, из-за активных боевых действий, за последние дни энергетикам пришлось много раз восстанавливать электроснабжение.

"Это направление на этой неделе страдало от активных обстрелов. Мы восстанавливали уже раз 5, наверное, за последние 5-6 дней. Удалось вернуть свет почти 12 тысячам семей", - подчеркнул Сахарук.

Всего за минувшие сутки восстановили свет для 14 тысяч семей в 15 населенных пунктах в сложных Торецком и Бахмутском, Покровском направлениях.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", УЗ запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК