ДТЭК Ахметова поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля, - заявление компании

"В ответ на манипулятивные обвинения в том, что от компании звучат угрозы в адрес государственных служащих, заявляем следующее. Компания ДТЭК всегда была и остается сторонником конструктивной работы с органами государственной власти и всеми участниками рынка. ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором, другими производителями", - заявили в компании.

ДТЭК отмечает, что выполнит все свои обязательства и поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля.

"Шахтеры и энергетики компании работают 24 часа в сутки для обеспечения стабильной работы энергосистемы. ТЭС ДТЭК работают максимальным составом оборудования. Станции несут рекордную нагрузку и безоговорочно выполняют все команды диспетчера НЭК "Укрэнерго". Для стабильной работы энергоблоков ТЭС за 10 месяцев этого года ДТЭК направил на ремонтную кампанию 1,9 млрд грн", - говорится в заявлении.

Компания прилагает максимум усилий по импорту угля и гарантирует, что все ее ТЭС будут обеспечены углем в этот осенне-зимний период. В беспрецедентно сложных условиях компания импортирует более 1,6 млн. тонн из США, Польши, Казахстана, Колумбии.

"ДТЭК способствует поставке угля для государственной генерирующей компании и других частных производителей, страдающих дефицитом топлива. Как товарный кредит компания уже предоставила другим производителям около 60 тыс. тонн угля. Мы призываем всех объединить усилия для выхода страны из энергетического кризиса", - сообщили в компании.